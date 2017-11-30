11:49 30 ноября 2017 2

На пятый день полетов RA-89014 сломался в Донецке Фото: russianplanes.net

На сутки задерживается вылет самолет «Аэрофлота» из Салехарда в московский аэропорт Шереметьево. Причина — техническая неисправность, обнаруженная командиром воздушного судна перед вылетом. Как уточняется, сломался самолет Sukhoj Superjet SSJ 100 Full рейса SU 1491. На нем должны были лететь 76 пассажиров и пять членов экипажа.

«Возникли проблемы с гидравликой. При осмотре командир обнаружил капли на дренаже пилона подвеса двигателя в районе выходного отверстия. Вылет был отменен и отложен на сутки. Если все будет в порядке, то люди полетят сегодня, 30 ноября, в 13 часов», — сообщили «URA.RU» в аэропорту Салехарда.

Технические проблемы возникли у самолета с бортовым номером RA-89014, носящего имя «Валерий Сысовский». Этот борт, первый выпущенный в комплектации Full, известен в авиационных кругах тем, что первая поломка в нем произошла на пятый день эксплуатации. Борт RA-89014 начал полеты 7 июня 2013 года, а уже 11 июня того же года сломался в аэропорту Донецка. Причем и тогда неисправности были связаны с гидравликой — возникли проблемы с выходом закрылков и шасси. Как пишут летчики на своем форуме, тогда донецкие авиатехники напильниками подточили закрылки, чтобы они стали входить в пазы, и спустя сутки самолет без пассажиров сумели отправить в Москву.