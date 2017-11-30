Вооруженный конфликт в Донбассе представляет угрозу для всех стран Запада. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Ситуация на востоке Украины — это угроза всему западному миру», — цитирует главу украинского военного ведомства телеканал RT.
В ходе встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием Полторак отметил, что во многом ситуация на юго-востоке страны осложняется из-за провокаций со стороны ЛНР и ДНР. В Киеве уверены, что военные силы самопровозглашенных республик за счет обстрелов пытаются дискредитировать действия украинской армии в зоне АТО.
Ранее посол США на Украине Мэри Йованович призвала официальный Киев возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. По мнению дипломата, таким образом власти Украины продемонстрирует ответственность за граждан, находящихся в зоне конфликта.