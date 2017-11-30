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30 ноября 2017
13:03  30 ноября 2017 0

Министр обороны Украины назвал конфликт в Донбассе «угрозой всему Западу»

Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, солдат, донецкая народная республика, днр, ополченец
Минобороны Украины обвиняет военных ЛНР и ДНР в провокацияхФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженный конфликт в Донбассе представляет угрозу для всех стран Запада. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Ситуация на востоке Украины — это угроза всему западному миру», — цитирует главу украинского военного ведомства телеканал RT.

В ходе встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием Полторак отметил, что во многом ситуация на юго-востоке страны осложняется из-за провокаций со стороны ЛНР и ДНР. В Киеве уверены, что военные силы самопровозглашенных республик за счет обстрелов пытаются дискредитировать действия украинской армии в зоне АТО.

Ранее посол США на Украине Мэри Йованович призвала официальный Киев возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. По мнению дипломата, таким образом власти Украины продемонстрирует ответственность за граждан, находящихся в зоне конфликта.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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