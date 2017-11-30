Заксобрание Челябинской области на заседании 30 ноября удовлетворило заявление о сложении депутатских полномочий Владимира Ушакова. Экс-директор принадлежащей губернатору Борису Дубровскому строительной фирмы «Синай» покинул региональный парламент в связи с переходом на должность заместителя министра строительства Южного Урала, объяснил коллегам спикер ЗСО Владимир Мякуш, передает корреспондент «URA.RU».
После принятия решения Ушакову вручили благодарственное письмо от ЗСО «За вклад в развитие законотворческой деятельности».
Так как Владимир Ушаков избирался в 2015 году по спискам «Единой России» от Троицка и одноименного района, вакантный мандат передадут одному из кандидатов по спискам партии. По информации «URA.RU», фамилию нового депутата назовут 1 декабря, на ближайшем заседании политсовета «ЕР». После этого документы направят в облизбирком, который рассмотрит их в течение 14 дней.
В территориальной группе следующим за Ушаковым значится начальник городского архива Троицка Валерий Гриценко. По данным источников «URA.RU» в партии, он уже уведомил политсовет, что откажется от мандата. После этого единороссы проголосуют за кандидатуру главврача областной больницы Дмитрия Альтмана.
Владимир Ушаков займет должность замминистра строительства, освободившуюся после назначения Виталия Передерия директором областного хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», отвечающего за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
До 2014 года Ушаков работал вице-мэром Магнитогорска, потом возглавил группу компаний «Синай», принадлежащую губернатору Борису Дубровскому. Этот и другие активы переданы в оперативное управление сыну главы региона Александру Дубровскому. Он стал новым директором «Синая».