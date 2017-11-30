{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:10  30 ноября 2017 1

Казаки, взятые в плен террористами в Сирии, могли выжить

Казаки не являются военнослужащими Российской АрмииФОТО: скриншот видео с YouTube
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотний, взятые в плен боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», могли выжить. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по СНГ, экс-атаман Виктор Водолацкий.

«Есть информация (но она документально не подтверждена), что группа из шести человек жива и находится у боевиков ИГ. В том числе Роман Заболотний и Григорий Цуркану, с ними еще несколько человек из стран СНГ», — цитирует депутата РБК.

Водолацкий также рассказал, что по вопросу выдачи россиян в настоящее время ведутся переговоры. По информации парламентария, российские граждане находятся на сирийско-иракской границе.

Ранее считалось, что пленные россияне были казнены террористами. По данным СМИ, казаки не являлись военнослужащими Российской Армии и прибыли в Сирию в составе частной военной компании.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров