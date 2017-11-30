Казаки, взятые в плен террористами в Сирии, могли выжить

Россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотний, взятые в плен боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», могли выжить. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по СНГ, экс-атаман Виктор Водолацкий.
«Есть информация (но она документально не подтверждена), что группа из шести человек жива и находится у боевиков ИГ. В том числе Роман Заболотний и Григорий Цуркану, с ними еще несколько человек из стран СНГ», — цитирует депутата РБК.
Водолацкий также рассказал, что по вопросу выдачи россиян в настоящее время ведутся переговоры. По информации парламентария, российские граждане находятся на сирийско-иракской границе.
Ранее считалось, что пленные россияне были казнены террористами. По данным СМИ, казаки не являлись военнослужащими Российской Армии и прибыли в Сирию в составе частной военной компании.