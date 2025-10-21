Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили десятки украинских дронов над Россией
Средства ПВО уничтожили 55 дронов над Россией
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российские средства ПВО в ночь на 21 октября уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает оборонное ведомство в всвоем telegram-канале. По данным военного министерства, атаки беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в Ростовской, Воронежской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.
В Министерстве обороны отметили, что большинство дронов было сбито над Ростовской областью — 34 БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, три — в Краснодарском крае, еще три — в Липецкой области. На территории Республики Крым средства ПВО перехватили два украинских дрона, а над Черным морем удалось уничтожить семь беспилотников.
До этого в Минобороны сообщали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 20 октября системы ПВО нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.