Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили десятки украинских дронов над Россией

Средства ПВО уничтожили 55 дронов над Россией Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские средства ПВО в ночь на 21 октября уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает оборонное ведомство в всвоем telegram-канале. По данным военного министерства, атаки беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в Ростовской, Воронежской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.

В Министерстве обороны отметили, что большинство дронов было сбито над Ростовской областью — 34 БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников были уничтожены над Воронежской областью, три — в Краснодарском крае, еще три — в Липецкой области. На территории Республики Крым средства ПВО перехватили два украинских дрона, а над Черным морем удалось уничтожить семь беспилотников.

