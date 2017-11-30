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30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:43  30 ноября 2017 0

Курганцев протестируют на ВИЧ во время шопинга

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, красная лента, шприц, вич, спид
Узнать свой статус можно быстро, бесплатно и анонимноФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом состоится акция, во время которой жители города смогут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, сообщили «URA.RU» пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Мероприятие «Узнай свой ВИЧ-статус» в ТЦ «ГиперСити» проведут специалисты Центра СПИД совместно с волонтерами Курганского базового медицинского колледжа и Курганского Дома молодежи. Результат экспресс-тестирования будет готов за 15 минут, а опытные медики подробно расскажут об инфекции, путях ее передачи и мерах профилактики. Как уточняют в ведомстве, акция пройдет 1 декабря с 10 до 19 часов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области нашли сотни новых ВИЧ-инфицированных.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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