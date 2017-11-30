Курганцев протестируют на ВИЧ во время шопинга

Узнать свой статус можно быстро, бесплатно и анонимно
В Кургане в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом состоится акция, во время которой жители города смогут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, сообщили «URA.RU» пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Мероприятие «Узнай свой ВИЧ-статус» в ТЦ «ГиперСити» проведут специалисты Центра СПИД совместно с волонтерами Курганского базового медицинского колледжа и Курганского Дома молодежи. Результат экспресс-тестирования будет готов за 15 минут, а опытные медики подробно расскажут об инфекции, путях ее передачи и мерах профилактики. Как уточняют в ведомстве, акция пройдет 1 декабря с 10 до 19 часов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области нашли сотни новых ВИЧ-инфицированных.