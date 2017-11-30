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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:20  30 ноября 2017 0

Медведев отказался заменить Путина на посту президента

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Премьер не намерен менять место работыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы государства на выборах в 2018 году. В этом качестве он собирается поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Путина.

Это произойдет в том случае, если глава государства примет решение баллотироваться на новый срок, отмечает «Федеральное агентство новостей». Партия «Единая Россия», по словам Медведева, поддержит способ выдвижения, который выберет сам кандидат, добавляет агентство Nation News.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее российский премьер в ходе общения с журналистами федеральных телеканалов назвал причину бедности и призвал объединить усилия для борьбы с этим явлением.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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