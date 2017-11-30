Медведев отказался заменить Путина на посту президента

16:20 30 ноября 2017 0

Премьер не намерен менять место работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не намерен выдвигаться на пост главы государства на выборах в 2018 году. В этом качестве он собирается поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Путина.

Это произойдет в том случае, если глава государства примет решение баллотироваться на новый срок, отмечает «Федеральное агентство новостей». Партия «Единая Россия», по словам Медведева, поддержит способ выдвижения, который выберет сам кандидат, добавляет агентство Nation News.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее российский премьер в ходе общения с журналистами федеральных телеканалов назвал причину бедности и призвал объединить усилия для борьбы с этим явлением.