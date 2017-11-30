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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:25  30 ноября 2017 0

Премьер Медведев объяснил бедность людей недоразвитостью экономики

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , медведев дмитрий
Премьер призвал бороться за достаток россиянФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал бедность одной из самых кричащих проблем современной экономики. Об этом глава кабмина заявил во время общения с российскими телеканалами.

По словам Медведева, бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике. Премьер подчеркнул, что необходимо консолидироваться и предпринять шаги для борьбы с этим явлением, пишет «Газета.ру».

«Число бедных людей выросло за последние годы. Однако оно меньше, чем 10-15 лет назад — 30 млн человек», — отметил премьер. Социальная система сегодня не вполне справедлива, поскольку «размазывает все практически тонким слоем и поэтому особенно важна идея адресности», — приводит мнение главы правительства портал «Экономика сегодня».

В начале ноября Общественная палата РФ проводила интернет-опрос, выяснив, что большинство граждан страны считает порогом бедности доход 20 тысяч рублей. ВЦИОМ назвал другую цифру — 15 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Лев Истомин
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