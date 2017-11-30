17:38 30 ноября 2017 0

Электроника остается слабым местом отечественной боевой техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что сирийская компания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28.

Вертолеты доработали после участия в операции, после чего они стали заметно лучше, но далеко не во всем. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — говорит Бондарев, который ранее занимал должность командующего Военно-космических сил России.

Сенатор также отметил, что летчики между собой называют очки ночного видения «смерть пилотам». В безоблачную погоду все хорошо, но «как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», — объясняет сенатор.

В апреле прошлого года в Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н ВКС России. В результате чего погибли два члена экипажа. Минобороны РФ заявило, что машина не была обстреляна, пишет ТАСС. Причиной крушения вертолета стала потеря ориентации в пространстве в условиях полета ночью на местностью со сложным рельефом.