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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:38  30 ноября 2017 0

«Смерть пилотам». Экс-главком российских ВКС раскритикивал «начинку» вертолета Ми-28

Парад Победы. Екатеринбург, авиация, вертолеты
Электроника остается слабым местом отечественной боевой техникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что сирийская компания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28.

Вертолеты доработали после участия в операции, после чего они стали заметно лучше, но далеко не во всем. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — говорит Бондарев, который ранее занимал должность командующего Военно-космических сил России.

Сенатор также отметил, что летчики между собой называют очки ночного видения «смерть пилотам». В безоблачную погоду все хорошо, но «как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», — объясняет сенатор.

В апреле прошлого года в Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н ВКС России. В результате чего погибли два члена экипажа. Минобороны РФ заявило, что машина не была обстреляна, пишет ТАСС. Причиной крушения вертолета стала потеря ориентации в пространстве в условиях полета ночью на местностью со сложным рельефом.

Дарья Рукачёва
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