Совбез: началась подготовка к выводу российских военных из Сирии

18:04 30 ноября 2017 0

Патрушев рассказал о выводе российской армии с территории САР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стало известно о подготовке к выводу российских военных из Сирии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сейчас фактически идет подготовка к выводу российских сил из Сирии», — цитирует его сообщение «Федеральное агентство новостей». Касаемо сроков, Патрушев отметил, что это произойдет «по мере готовности», передает Nation News.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают вариант с выводом части военных сил из САР. Эксперты отмечали при этом, что военная кампания России оказалась успешной с имиджевой и политической точек зрения. Также, как сообщало «URA.RU», она позволила выявить ряд недостатков отечественной боевой техники.