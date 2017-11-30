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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:04  30 ноября 2017 0

Совбез: началась подготовка к выводу российских военных из Сирии

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай
Патрушев рассказал о выводе российской армии с территории САРФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Стало известно о подготовке к выводу российских военных из Сирии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сейчас фактически идет подготовка к выводу российских сил из Сирии», — цитирует его сообщение «Федеральное агентство новостей». Касаемо сроков, Патрушев отметил, что это произойдет «по мере готовности», передает Nation News.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают вариант с выводом части военных сил из САР. Эксперты отмечали при этом, что военная кампания России оказалась успешной с имиджевой и политической точек зрения. Также, как сообщало «URA.RU», она позволила выявить ряд недостатков отечественной боевой техники.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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