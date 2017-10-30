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30 октября 2017
29 октября 2017
09:24  30 октября 2017 2

СМИ узнали о скором выводе российских войск из Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Российская армия готовится покинуть СириюФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Российские власти рассматривают вариант с выводом части военных сил из Сирии, в том числе воздушных. В стране останется только техника и вооружения, необходимые для прикрытия российских военных объектов в Сирии.

Около 95% территории САР контролируются правительственными войсками Башара Асада. Для полного подавления исламистов масштабная российская поддержка уже не нужна, сообщает Life.ru. Как отмечает «Ридус», в республике останется военная полиция, военные советники, а также прикрывающие российские объекты системы ПРО. Официально информация о выводе войск пока не подтверждена ни в Минобороны, ни в Кремле.

Ранее Тиллерсон признал успех российской операции в Сирии. По его словам, «единственная причина, по которой сирийские силы достигли успеха, — это поддержка в воздухе, которую они получили от России».

Ксения Томашова
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