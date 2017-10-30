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Кевин Спейси признался, что он гей 7. Собчак обвиняют в экстремизме за генетическое отребье

Собчак обвиняют в экстремизме за генетическое отребье 8. В Екатеринбурге ФСБ задержала полицейского начальника 18:22 30 октября 2017 0 Россия выводит войска из Сирии. Что мы получили от войны «Мы снова в топе главных государств мира» Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Российские военные в ближайшее время могут покинуть Сирию Фото: Евгений Ганеев Военная кампания, которую Россия провела в Сирии, оказалась успешной с имиджевой и политической точек зрения. По мнению экспертов, наша страна вложила в войну значительные средства, однако именно это позволило вернуть важное место на международной арене. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что основные задачи российской военной операции в Сирии почти выполнены. «Рассчитываем, что до конца текущего года сирийские правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и „Исламское государство“ (запрещенная в РФ террористическая организация) прекратит свое существование как организованная военная структура», — сообщил Шаманов. Сейчас российские власти рассматривают вариант с выводом из Сирии части своих сил и средств. По данным Минобороны РФ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики. Скорее всего, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники. Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявил, что военная операция в Сирии близится к концу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов напомнил, что «Россия никогда не собиралась посылать свои войска в Сирию навсегда». «Наши военные присутствуют там для решения определенной задачи — уничтожения террористических группировок. Как только эта задача будет выполнена, необходимость в присутствии российских сил на Ближнем Востоке отпадет. Но конкретные сроки полного прекращения операции пока не называются, хотя очевидно, что победа над террористами не за горами», — пояснил он в беседе с «URA.RU». Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов пояснил «URA.RU», что итогом гражданской войны стал фактически раздел Сирии: «Часть территории контролирует Башар Асад, часть — Турция, часть — курды, а часть — поддерживаемые Западом повстанцы. После победы над ИГ решение проблемы единства Сирии военным путем невозможно. Это понимают все». По его мнению, Асаду никто не позволит развязать войну с прозападными силами, да и ресурсов у него на нее нет. «Сегодня необходимо начинать политический процесс, а для этого в большой российской группировке уже нет необходимости», — сказал Игнатов. Он также отметил, что Россия заблокировала попытки решить проблему гражданской войны в Сирии через уход Асада: «Он сохранил власть, частично восстановил контроль над страной, и остается игроком, с которым всем придется договариваться». Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «URA.RU» указал на то, что «в России воевать умели всегда гораздо лучше, нежели строить экономику». «На мой взгляд, ситуация в Сирии еще довольно долго будет требовать российского военного присутствия, поскольку конкретные договоренности по дальнейшему урегулированию ситуации в регионе пока не достигнуты», — пояснил Брутер. Российским военным удалось значительно переломить ситуацию в Сирии Фото: военнослужащий российского контингента в Сирии В то же время он признал, что России удалось добиться целого ряда успехов благодаря эффективно проведенной военной кампании в Сирии: «Очевидно, что Россия вернулась в топ наиболее важных политических наций мира, всем стало понятно, что вопросы политического устройства Ближнего Востока без нашей страны решить невозможно. Кроме того, значительно выросло влияние основных российских союзников — того же Ирана. Это говорит о том, что Россия научилась создавать эффективные коалиции. Также российские успехи в Сирии очень выгодно контрастируют с ситуацией, которая сегодня складывается в Евросоюзе». По мнению Брутера, сирийская кампания стала важной для нашей страны, в первую очередь, с точки зрения имиджевых вещей. «Экономические проблемы никто не забрасывает в дальний ящик, однако надо признать, что наиболее значимых успехов в экономике наша страна добивается благодаря экстремальным событиям — тем же военным конфликтам», — заключил политолог. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил «URA.RU», что «одним залпом России удалось убить несколько зайцев». «Главная задача, которую Россия максимально эффективно решает в Сирии, — это обеспечение безопасности наших граждан. Нам удалось нанести сокрушительный удар по террористам, значительно ослабить их, не дать этой заразе распространяться подобно метастазам. Конечно, некоторые могут подойти к этой войне по-бухгалтерски, подсчитать стоимость каждой ракеты и сказать, что лучше бы на эти деньги построили насколько школ и детских садиков. Но надо понимать: если не бороться с терроризмом, то никакие садики и школы нам уже не понадобятся», — сказал Мартынов. Именно в Сирии Россия продемонстрировала всему миру свое новейшее вооружение Фото: Карина Ванеш © URA.RU Он также отметил, что на территории Сирии останутся две военные базы — воздушная и военно-морская на Средиземном море, чего не было даже в советские времена: «Весь мир увидел, как Россия умеет последовательно защищать попавших в беду союзников, задействуя новейшие достижения военной техники». По словам Мартынова, максимально эффективная военная кампания в Сирии принесла стране и очевидный экономический профит: «За современным российским оружием теперь встают буквально в очередь». Экономический аналитик Антон Шабанов подтвердил «URA.RU», что сирийская кампания позволит России стать ведущим производителем вооружения, оттеснив на вторые позиции США. «Как вы знаете, совсем недавно внушительный оружейный контракт с Россией подписали саудиты — они увидели российское оружие в действие. Надо понимать, что любая война — это еще и бизнес, от которого страна получает свои дивиденды», — пояснил Шабанов. По его мнению, в среднесрочной перспективе Россия может получить и контроль над рядом сирийских нефтяных месторождений: «Не думаю, что это случится прямо завтра, однако участие в этом бизнесе, получение доли российской стороной в нефтяных компаниях — вполне реалистичный вариант», — заключил экономист. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}