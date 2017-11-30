18:19 30 ноября 2017 0

Курганец вызвал такси, чтобы отвезти тигренка в Сочи. ФОТО

За поездку клиент готов был выложить 35 тысяч рублей Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В Кургане неизвестный заказал машину такси, чтобы отвезти амурского тигренка в Краснодарский край. Скриншот необычной просьбы распространяется по местным группам в соцсетях с подписью: «Заявка сделала мою ночь!» Как указывается в заявке, совершить поездку предстоит из 3-го микрорайона города на улицу Демократическую, 25 в Адлере. Потенциальный клиент такси не забыл указать, что поедет с багажом и животным, и прокомментировал: «Перевозка амурского тигренка». За зоопутешествие неизвестный был готов заплатить 35 тыс. 60 рублей. Необычную заявку не рискнул взять ни один водитель Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей | Курган» В такси «Максим» «URA.RU» подтвердили, что заявка действительно была зарегистрирована, однако на нее не откликнулся ни один водитель. Спустя некоторое время ее отменил и сам клиент. Служба такси работает по всей России, поэтому с перевозкой животных водители сталкиваются часто. «Бывают необычные случаи: например, в Екатеринбурге перевозили большую черепаху, в Бийске, Хабаровске и Ханты-Мансийске — коз, в Иркутске водитель не побоялся перевезти питона, поездка прошла хорошо. В Ярославле клиент в заявке указал, что повезет попугая, который будет ругаться матом», — рассказала пресс-секретарь компании Мария Пухова. Она также уточнила, что в Кургане столь необычных пассажиров раньше не встречалось: в основном кошки, собаки, кролики и попугаи.