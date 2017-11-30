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30 ноября 2017
29 ноября 2017
18:19  30 ноября 2017 0

Курганец вызвал такси, чтобы отвезти тигренка в Сочи. ФОТО

Екатеринбург. Белые бенгальские тигрята родились в Екатеринбургском зоопарке, тигрята, зоопарк, бенгальские, дикие животные, хищники, редкий вид
За поездку клиент готов был выложить 35 тысяч рублейФото: Евгений Кузнецов © URA.RU

В Кургане неизвестный заказал машину такси, чтобы отвезти амурского тигренка в Краснодарский край. Скриншот необычной просьбы распространяется по местным группам в соцсетях с подписью: «Заявка сделала мою ночь!»

Как указывается в заявке, совершить поездку предстоит из 3-го микрорайона города на улицу Демократическую, 25 в Адлере. Потенциальный клиент такси не забыл указать, что поедет с багажом и животным, и прокомментировал: «Перевозка амурского тигренка». За зоопутешествие неизвестный был готов заплатить 35 тыс. 60 рублей.

Необычную заявку не рискнул взять ни один водитель
Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей | Курган»

В такси «Максим» «URA.RU» подтвердили, что заявка действительно была зарегистрирована, однако на нее не откликнулся ни один водитель. Спустя некоторое время ее отменил и сам клиент.

Служба такси работает по всей России, поэтому с перевозкой животных водители сталкиваются часто. «Бывают необычные случаи: например, в Екатеринбурге перевозили большую черепаху, в Бийске, Хабаровске и Ханты-Мансийске — коз, в Иркутске водитель не побоялся перевезти питона, поездка прошла хорошо. В Ярославле клиент в заявке указал, что повезет попугая, который будет ругаться матом», — рассказала пресс-секретарь компании Мария Пухова.

Она также уточнила, что в Кургане столь необычных пассажиров раньше не встречалось: в основном кошки, собаки, кролики и попугаи.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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