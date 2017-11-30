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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:33  30 ноября 2017 0

«Отца КВН» Маслякова заподозрили в коррупции с бюджетными средствами

Масляков (слева) нарушил закон о государственных унитарных предприятияхФото: сайт «Президент России»

Представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» добились увольнения Александра Маслякова-старшего с поста руководителя государственного унитарного предприятия (ГУП) «Московский молодежный центр „Планета КВН“». Материалы расследования, которые привели к этому, размещены на официальном сайте организации.

Как следует из документа, Масляков-старший нарушил закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», так как совмещал руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом. Помимо руководства «Планетой КВН» он остался учредителем Телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК») и стал индивидуальным предпринимателем.

В 2014 году ГУП «Планета КВН» и ТТО «АМиК» создали совместное предприятие — ООО «Дом КВН», нарушив запрет на совмещение руководства ГУПом с частным бизнесом. Как говорится в материалах расследования, подобные нарушения широко распространены и приносят бюджету немалый урон.

Ранее в Сети появилась информация, что знаменитый ведущий КВН якобы скончался от инсульта на 76-м году жизни. Его жена опровергла такие слухи.

Ксения Томашова
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