19:12 30 ноября 2017 0

Владимир Москвин в третий раз заявился на конкурс по выборам главы Богдановича Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действующий мэр Богдановича Владимир Москвин, с чьим именем связан ряд громких скандалов в муниципалитете, пытается переизбраться на очередной срок. По информации «URA.RU» от высокопоставленных источников, он дезинформирует депутатов местной думы, что его кандидатура согласована в администрации губернатора Свердловской области. На самом деле, областные власти заинтересованы в том, чтобы Москвина вовсе отстранили от участия в конкурсе.

Как ранее сообщало «URA.RU», полномочия действующего мэра Владимира Москвина истекли еще в марте. Первый конкурс по выборам главы провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Москвин выборы не признал и забаррикадировался в администрации.

В итоге в городе с населением 30 тысяч человек установилось «двоевластие». Вмешалась прокуратура, которая также признала выборы нелегитимными. Голованов сложил с себя полномочия, а муниципалитетом на сегодняшний день продолжает руководить Москвин, который вновь заявился на конкурс.

«Он сейчас ведет переговоры с местными депутатами. Он врет им, что его поддерживает администрация губернатора Свердловской области. Рассказывает народным избранникам сказки, что они должны его поддержать в финале конкурса. На самом деле областная власть согласовала другого кандидата. А что касается Москвина, то все ждут не дождутся, когда он уже уйдет», — сообщил «URA.RU» источник из числа представителей региональных властей. Он также отметил, что интриги Москвина вновь могут спровоцировать отмену конкурса. Связаться с мэром агентству не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

Помимо Москвина, документ на участие в конкурсе по выборам главы города подали еще 12 человек. По информации нашего агентства, региональные власти поддерживают представителя градообразующего предприятия «Огнеупоры» Павла Мартьянова. «Это нейтральная кандидатура, в политике до этого он замечен не был, конфликта у него ни с кем нет. Кроме того, он — доверенное лицо гендиректора завода Алексея Юркова», — пояснил агентству источник в администрации губернатора.