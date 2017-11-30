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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Пермского края
19:59  30 ноября 2017 0

Чусовской мост в Перми продолжит строить за 15 млрд рублей компания Тимченко

Мост проходит через реку Чусовую в Перми и Добрянском районе ПрикамьяФото: Wikimedia Commons

В Перми определился подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста. Им признано АО «Стройтрансгаз», входящее в холдинг Геннадия Тимченко Volga Group. Об этом будет доложено министру транспорта России Максиму Соколову.

На официальном сайте группа компаний «Стройтрансгаз» позиционирует себя как международный диверсифицированный строительный холдинг, один из лидеров российской строительной отрасли. Выручка компании в прошлом году составила 25,7 млрд рублей, чистая прибыль — 643 млн рублей. «Коммерсант» отмечает, что в тендере также участвовал челябинский «Уралмоторстрой», у которого есть пермский филиал «Мостоотряд №123».

Финансирование строительства, на которое выделят 15 млрд рублей, будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов (9,6 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно) и внебюджетных источников (3,3 млрд рублей).

Ксения Томашова
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