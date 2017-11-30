В Перми определился подрядчик строительства второй очереди Чусовского моста. Им признано АО «Стройтрансгаз», входящее в холдинг Геннадия Тимченко Volga Group. Об этом будет доложено министру транспорта России Максиму Соколову.
На официальном сайте группа компаний «Стройтрансгаз» позиционирует себя как международный диверсифицированный строительный холдинг, один из лидеров российской строительной отрасли. Выручка компании в прошлом году составила 25,7 млрд рублей, чистая прибыль — 643 млн рублей. «Коммерсант» отмечает, что в тендере также участвовал челябинский «Уралмоторстрой», у которого есть пермский филиал «Мостоотряд №123».
Финансирование строительства, на которое выделят 15 млрд рублей, будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов (9,6 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно) и внебюджетных источников (3,3 млрд рублей).