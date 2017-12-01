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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
00:26  01 декабря 2017 0

Грузовики Pepsi и Coca-Cola не поделили дорогу в Красноярском крае. ВИДЕО

Одну из фур просто снесло на припаркованный грузовик конкурентовФото: группа ЧЖП/ЧП Железногогорска «ВКонтакте»

Курьезное ДТП произошло в «закрытом» Железногорске Красноярского края: там не смогли разъехаться на узкой дороге два фургона главных конкурентов — Pepsi и Coca-Cola. По счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Фура с продукцией Coca-Cola остановилась для разгрузки, водитель Pepsi попытался объехать её, однако на снегу большегруз начал скользить и въехал в грузовик Coca-Cola, сообщает RT.

Как пояснили очевидцы происшествия в социальных сетях, водители почему-то решили не оформлять ДТП. Спустя несколько минут машины разъехались как ни в чем не бывало.

Евгений Александров
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