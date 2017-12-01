00:26 01 декабря 2017 0

Одну из фур просто снесло на припаркованный грузовик конкурентов Фото: группа ЧЖП/ЧП Железногогорска «ВКонтакте»

Курьезное ДТП произошло в «закрытом» Железногорске Красноярского края: там не смогли разъехаться на узкой дороге два фургона главных конкурентов — Pepsi и Coca-Cola. По счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Фура с продукцией Coca-Cola остановилась для разгрузки, водитель Pepsi попытался объехать её, однако на снегу большегруз начал скользить и въехал в грузовик Coca-Cola, сообщает RT.

Как пояснили очевидцы происшествия в социальных сетях, водители почему-то решили не оформлять ДТП. Спустя несколько минут машины разъехались как ни в чем не бывало.