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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
01:04  01 декабря 2017 0

Сбербанк сообщил о проблемах с операциями по картам

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, касса, терминал, безналичный расчет, покупка, оплата, магазин, сбербанк
Ряд клиентов не смогли произвести оплату с помощью пластиковых картФото: Илья Московец © URA.RU

Вечером в четверг, 30 ноября, клиенты Сбербанка могли столкнуться с трудностями при совершении оплаты с помощью пластиковых карт. Информацию об этом распространила пресс-служба кредитной организации.

Причиной сбоя стали «технические проблемы», сообщает «Экономика сегодня». В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок.

«По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение пресс-службы Сбербанка.

Отметим, ранее Сбербанк предупредил клиентов об опасности использования онлайн и мобильных приложений, размещенных на неофициальных сайтах. Как ранее писало «URA.RU», специалисты обнаружили, что за такими приложениями часто спрятаны вредоносные программы, которые дают злоумышленникам возможность получать информацию о счетах клиентов.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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