01:04 01 декабря 2017 0

Ряд клиентов не смогли произвести оплату с помощью пластиковых карт Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером в четверг, 30 ноября, клиенты Сбербанка могли столкнуться с трудностями при совершении оплаты с помощью пластиковых карт. Информацию об этом распространила пресс-служба кредитной организации.

Причиной сбоя стали «технические проблемы», сообщает «Экономика сегодня». В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок.

«По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение пресс-службы Сбербанка.

Отметим, ранее Сбербанк предупредил клиентов об опасности использования онлайн и мобильных приложений, размещенных на неофициальных сайтах. Как ранее писало «URA.RU», специалисты обнаружили, что за такими приложениями часто спрятаны вредоносные программы, которые дают злоумышленникам возможность получать информацию о счетах клиентов.