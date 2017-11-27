06:39 27 ноября 2017 0

Взрыв на подложке мог произойти из-за скопления водорода Фото: Алена Полозова © URA.RU

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» могла стать высокая концентрация водорода. Об этом на пресс-конференции заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Но мы не знаем, из-за чего образовалось скопление», — приводит РИА «Новости» слова военного чиновника.

При этом, по его мнению, несмотря на то, что поиски судна ведутся уже 11 дней, это не означает, что моряки не могут находиться в ситуации «экстремального выживания», пишет Gazeta.Ru.

Контакт с подлодкой, напомним, был потерян в южной Атлантике 15 ноября. На борту судна находились 44 члена экипажа. Президент России Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поисковой операции.