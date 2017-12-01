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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:22  01 декабря 2017 2

Информатор WADA Родченков получил за свои показания квартиру и шикарную машину

Григорий Родченков находится в США с 2016 годаФОТО: ВВС.COM

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что за его интервью для фильма о российской государственной допинг-программе ему подарили квартиру в США и автомобиль Infiniti.

«За фильм мне заплатили вот этой квартирой достаточно дорогой и машиной последней модели, Infiniti», — заявил Родченков в интервью телеканалу НТВ. Он отметил, что несмотря на поддержку со стороны WADA, его финансовое положение оставляет желать лучшего.

Напомним, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории переехал в США в 2016 году. Родченков дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи. В данный момент Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого Россия лишилась 10 медалей, скатившись с первого места в общем зачете на четвертое.

В конце ноября The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова, в которых он рассказывает о своем участии в российской государственной допинговой программе. Информатор WADA утверждает, что за четыре дня до начала Игр он передал министру спорта Виталию Мутко список российских спортсменов, употреблявших коктейли из стероидов и алкоголя. Допинг-пробы фигурантов списка, по версии Родченкова, позже были подменены.

Сергей Макеев
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