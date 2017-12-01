КНДР озвучила условия переговоров с США

10:20 01 декабря 2017 0

Пхеньян диктует Вашингтону свои условия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Северной Кореи готовы сесть за стол переговоров с США при условии наделения КНДР статусом державы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Пашин, побывавший с визитом в Пхеньяне.

«В КНДР считают, что добились своей цели — стали „ядерной державой“, и готовы вести переговоры с США. Но при этом корейская сторона выдвигает свое условие — КНДР должна быть признана державой», — цитирует Пашина «Федеральное агентство новостей».

Пашин отметил, что делегация российских парламентариев провела в КНДР серию встреч на разных дипломатических уровнях, в том числе — с председателем Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Намом. По мнению депутата, главным аргументом Пхеньяна в ходе возможных переговоров станет дальность северокорейских ракет, «способных достичь любой точки США».

Ранее постоянный представитель США в ООН Ники Хейли пригрозила Северной Корее полным уничтожением в случае продолжения военной активности. Кроме того, Хейли призвала мировое сообщество прекратить торговлю с Пхеньяном и отправить всех северокорейских рабочих на родину.