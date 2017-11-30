07:53 30 ноября 2017 0

Громкое заявление прозвучало в стенах ООН Фото: White House/Wikipedia

Соединенные Штаты на экстренном заседании Совбеза ООН предупредили руководство КНДР, что в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен. Об этом заявила постпред США Никки Хейли.

«Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера <…>, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен», — цитирует американского дипломата RT.

Кроме того, США призвали мировое сообщество разорвать всякие связи с Северной Кореей. Вашингтон советует своим партнерам прекратить торговлю с Пхеньяном и выслать всех северокорейских рабочих, уточняет Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», 28 ноября КНДР провела очередной запуск ракеты, которая упала неподалеку от берегов Японии.