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30 ноября 2017
29 ноября 2017
07:53  30 ноября 2017 0

США пригрозили Северной Корее полным уничтожением и призвали к блокаде страны

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Громкое заявление прозвучало в стенах ООНФото: White House/Wikipedia

Соединенные Штаты на экстренном заседании Совбеза ООН предупредили руководство КНДР, что в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен. Об этом заявила постпред США Никки Хейли.

«Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера <…>, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен», — цитирует американского дипломата RT.

Кроме того, США призвали мировое сообщество разорвать всякие связи с Северной Кореей. Вашингтон советует своим партнерам прекратить торговлю с Пхеньяном и выслать всех северокорейских рабочих, уточняет Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», 28 ноября КНДР провела очередной запуск ракеты, которая упала неподалеку от берегов Японии.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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