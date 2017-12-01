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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:58  01 декабря 2017 0

Российские боты вошли в топ-50 персон года по версии Bloomberg

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Авторы рейтинга убеждены, что боты повлияли на ход президентских выборов в СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Агентство Bloomberg составило рейтинг наиболее значимых персон 2017 года. Среди политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса неожиданно оказались российские боты, которых авторы материала поместили в конец списка.

«Разоблачение Facebook о поддельных аккаунтах, связанных с Россией, которые собрали аудиторию в 126 миллионов человек с июня 2015 по августа 2017 года, показало глубину информационной войны, проводимой через социальные сети в США», — цитирует одного из авторов рейтинга Дьюна Лоуренса РБК.

В конце октября администрация Facebook сообщила американскому конгрессу, что российские агенты в период президентстких выборов в США заплатили 100 тысяч долларов за продвижение трех тысяч страниц в Facebook и Instagram. По данным Bloobmberg, следы российских ботов нашлись и в Twitter — на просторах микроблога были обнаружены почти три тысячи фейковых-аккаунтов, размещавших информацию, компрометирующую политику США.

Отметим, что Bloomberg включил в свой рейтинг основателя блокчейн-платформы Ethereum Виталика Бутерина. Программист родился в России, однако позже переехал в Канаду. Ранее он был включен в список самых влиятельных людей по версии журнала Fortune.

Сергей Макеев
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