В больнице на Среднем Урале умерший пациент два дня гнил под лестницей

11:25 01 декабря 2017 0

После больницы умершего пришлось хоронить в закрытом гробу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Следственный комитет начал проверку по факту того, что тело умершего мужчины в больнице города Алапаевска два дня хранили под лестницей, где оно разложилось.

«По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства смерти мужчины, проверяются условия, в которых хранилось его тело», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Речь идет о случае, который произошел 15 ноября с жителем поселка Егоршино Виктором Х. Мужчине стало плохо, вызвали скорую помощь, но неотложка не приехала к нему. Друг на своей машине отвез Виктора в больницу Артемовского. Там врачи поставили больному диагноз «инсульт» и переправили в горбольницу Алапаевска. 19 ноября Виктор скончался. В больнице родственникам посоветовали обратиться в артемовскую компанию «Ритуал-сервис», передает канал ТАУ.

На следующий день сестра умершего привезла его одежду и документы в морг Алапаевска, однако тело еще не поступило. Еще спустя день семья созвонилась с ритуальщиками, но и тогда им сказали, что тело еще не поступило в морг. Они стали звонить в больницу, и только спустя два дня труп привезли в морг. Сотрудники компании рассказали родным Виктора, что тело два дня лежало в больнице под лестницей и сильно разложилось. В результате хоронить скончавшегося пришлось в закрытом гробу.

В «Ритуал-сервисе» объяснили, что они обслуживают несколько населенных пунктов, и только в Алапаевске регулярно происходят такие истории. Причина в том, что морг находится через дорогу напротив больницы. И если везде тело из больницы в морг доставляется бесплатно, то в Алапаевске за это берут полторы тысячи рублей — при больнице существует некая служба, которая переправляет трупы за деньги через дорогу. Родственников не предупредили, что они должны за это заплатить, и в итоге труп два дня разлагался в тепле, сообщает канал ТАУ.

«Тело мужчины хранилось в специально оборудованном помещении для трупов, где поддерживается необходимая температура. Труп под лестницей не лежал. Если от родственников мужчины будет какая-либо жалоба — в адрес главврача или в вышестоящую организацию, мы проведем проверку и дадим ответ», — официальный комментарий пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова приводит агентство «Новый День».