13:38 01 декабря 2017 2

Что грозит тем, кто обнимет ВИЧ-зараженного? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга Виталий Мельковский, имеющий диагноз «ВИЧ-инфекция», 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, проведет в Екатеринбурге необычную акцию. Он хочет встать возле Ельцин Центра с плакатом «У меня ВИЧ. Обними меня, если не боишься!». «Эту идею я внаглую украл у американского движения ActUp, — рассказал „URA.RU“ сам ВИЧ-позитивный. — Вот уже несколько лет решаюсь, наконец решился».

Основная причина, которая толкает его на этот шаг, — невежество людей, которые думают, что ВИЧ — это суперстрашное заболевание, а также отношение общества к этому диагнозу. «Меня достал негативный информационный фон вокруг ВИЧ-инфекции, который формируют в том числе некоторые СМИ, — говорит парень. — Достало, что о проблемах, связанных с этой болезнью, вспоминают только два раз в год — 17 мая и 1 декабря».

Вит (он предпочитает, чтобы его называли именно так) обещает, что будет настроен дружелюбно к любому, кто к нему подойдет. При этом он не исключает, что столкнется с проявлениями агрессии. «Кулака в нос я не боюсь, а вот воспринять оскорбления будет тяжелее, — говорит ВИЧ-позитивный человек. — Но я буду очень рад ошибиться в своих опасениях».

Вит, живущий с диагнозом ВИЧ, готов к любой реакции в свой адрес Фото: со страницы Вита Мельковского в Facebook

Также парень не исключает возможных эксцессов с полицией. «Одиночные пикеты у нас, конечно, разрешены, но мало ли какие вопросы возникнут у правоохранительных органов! — говорит Вит. — Вдруг загребут?» Начать акцию он планирует в 17 часов и намерен простоять с плакатом примерно час (поскольку на улице все-таки холодно).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в честь Дня борьбы со СПИДом в Екатеринбурге пройдет несколько мероприятий, одно из них будет возле Ельцин Центра, на фасаде которого зажжется красная лента — символ борьбы со СПИДом. Там же с 17 до 20 часов будет работать мобильный пункт, в котором можно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ (процедура занимает около 10 минут).

Как сообщает сайт Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, еще недавно СПИД был смертельным заболеванием — его называли «чумой 20 века». Однако в 21 веке ситуация изменилась.

Сейчас люди с ВИЧ живут столь же долго, сколько и обычные, не зараженные ВИЧ (но лишь в том случае, если они наблюдаются у врача: принимают лекарства и регулярно сдают анализы).

Без лечения болезнь прогрессирует, при наступлении 4-й стадии (СПИД) уровень иммунитета снижается настолько, что человек умирает (как правило, от сопутствующих заболеваний — туберкулеза, гепатита, воспаления легких или даже обычной ангины или гриппа).

Есть всего ТРИ способа заражения ВИЧ-инфекцией: незащищенный сексуальный контакт (единственным надежным барьерным методом признается только презерватив), через кровь (обычно это общий шприц в среде наркоманов) и «вертикальный путь» — от матери к ребенку при родах (при этом, если женщина в период беременности принимала терапию, риск заражения новорожденного сводится к минимуму — менее 1%). В России диагностика и лечение ВИЧ бесплатны — проводятся за счет государства.

Заразиться ВИЧ бытовым путем (при общении, использовании общей посуды — даже при поцелуях) невозможно: вирус иммунодефицита очень неустойчив — он погибает мгновенно при температуре 50 градусов и за несколько минут вне организма человека. Именно поэтому истории о зараженных шприцах, воткнутых в сиденья кинотеатров, перила эскалатора в метро и т. д. — всего лишь «страшилки». Ежегодно в Екатеринбурге фиксируется 250-300 так называемых аварийных уколов, но за все время эпидемии (с середины 90-х годов) не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ при случайном уколе.