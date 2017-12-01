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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
00:22  01 декабря 2017 0

Свердловские власти объявили мораторий на тему ВИЧ

Конфликт властей с рэпером Гнойным аукнулся десяткам тысяч свердловчан
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Париж, тайна, молчание, секрет
Ко Дню борьбы со СПИДом в Екатеринбурге не проходит ни одного мероприятия от регионаФото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Власти Свердловской области объявили негласный мораторий на тему ВИЧ в канун всемирного дня борьбы со СПИДом, 1 декабря. Региональные учреждения не проводят никаких официальных мероприятий и избегают любых заявлений на тему ВИЧ. И это — в регионе, который вновь официально объявлен лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией! Почему такое происходит, кто перехватил у чиновников знамя борьбы со страшной болезнью и что дальше?

В преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом две главных организации Свердловской области, ответственные за борьбу с ВИЧ-инфекцией и уполномоченные делать официальные заявления по этой теме — региональный минздрав и Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД — отказались от публичной активности. Эта повестка в корне отличается от того, что было все предыдущие годы.

Фотофакт: соцреклама на улицах Екатеринбурга о проверке вич-статуса, социальная реклама, вич, спид-тест
Сегодня в Екатеринбурге не принято говорить о ВИЧ (плакат в центре города прошлого года)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Последние лет десять наш СПИД-центр в обязательном порядке проводил 1 декабря мероприятия и пресс-конференции, — рассказал «URA.RU» источник в медицинских кругах, близких к правительству области. — В этом году ни от него, ни от минздрава [региона] — ни мероприятий, ни пресс-конференций. Даже собственного пресс-релиза на сайте центра СПИДа не висит! [лишь продублирован пресс-релиз свердловского Роспотребнадзора].

При этом сказать, что в Екатеринбурге и области к 1 декабря ничего не проводится, было бы неверно. Акций проходит немало, но все они организованы либо федеральными ведомствами, либо свердловскими общественными организациями.

Так, пресс-конференцию на тему лечения от ВИЧ-инфекции в «Интерфаксе» проводят общественники — представители организаций «Новая Жизнь», «Пациентский контроль» и «Шаги надежды». А красную ленту (символ борьбы с ВИЧ) на фасаде Ельцин Центра зажигает свердловское Управление Роспотребнадзора.

Пожалуй, самая «крутая движуха» в день борьбы со СПИДом пройдет вообще не в Екатеринбурге, а в его городе-спутнике Березовском, где состоится масштабный танцевальный мастер-класс от движения Dance4life («танцуй ради жизни») — его проведет представитель мирового движения из Санкт-Петербурга диджей Roman Nemiga. В общем, наглядно видно как общественники и федералы перехватывают у местных чиновников и медиков знамя борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Сайт свердловского центра СПИДа лишь ретранслирует анонсы мероприятий «федералов»
Скан: с сайта http://livehiv.ru/

Получить комментарий Свердловского центра СПИДа о том, почему так все складывается, не удалось — его представители порекомендовали обратиться в Минздрав Свердловской области. Пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, в свою очередь, переадресовал журналистов обратно в центр СПИДа.

«У меня никакого плана мероприятий нет, — пояснил он. — Насколько я знаю, возле Ельцин Центра будет проходить совместное мероприятие Роспотребнадзора и СПИД-центра». Как удалось выяснить «URA», участие областного центра СПИДа будет заключаться в работе мобильного пункта тестирования на ВИЧ.

Эксперты уверены, что такая позиция властей связана с тем, что Екатеринбург год назад прославился благодаря «эпидемии ВИЧ». «Это эхо прошлогодней акции, — уверен председатель российского фонда «Шаги» Игорь Пчелин. — И даже недавние высказывания [репера] Гнойного [про Екатеринбург — столицу СПИДа] — лишь продолжение той истории: снежный ком запущен.

Гражданское общество поддержало тот смелый шаг екатеринбургских властей, которые первыми в стране объявили об эпидемии ВИЧ, когда все остальные боялись. Теперь это не остановить, потому что заткнуть гражданское общество невозможно — оно будет продолжать качать тему».

По мнению Пчелина, «негласный мораторий» на тему ВИЧ у свердловских чиновников и медиков — это проявление инстинкта самосохранения. «В государстве инициатива всегда наказуема, — объясняет он. — Год назад власти Екатеринбурга вышли с инициативой (возможно, из самых добрых побуждений — поменять что-то в ситуации), но, по механизму работы госорганов, они и другие люди получили по шапке.

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Был ли прав Гнойный, назвав Екатеринбург столицей СПИДа?

Общественник признается, что хорошо знает руководителей организаций, работающих в Екатеринбурге по теме ВИЧ. «Это люди, которые действительно болеют за дело, — говорит он. — Чтобы их головы не полетели, и было принято решение о моратории. Потому что мы знаем примеры из других регионов, когда людей снимали за меньшие проступки, после чего регион «провалился».

Между тем, молчание миндздрава и Центра СПИДа — не лучшая позиция, уверен руководитель отдела мониторинга общественного движения «Пациентский контроль» Алексей Михайлов. «То, что они ничего публично не делают, это неправильно — надо было опубликовать статистику и хоть что-нибудь сказать по поводу того, что происходит сейчас в Свердловской области, — замечает он. — Говорить надо в положительном ключе: о своем опыте работы, о позитивных сдвигах».

«Прошлогодняя волна дала эффект не только в Екатеринбурге и Свердловской области — все это разошлось, как кругами по воде, по всей России», — заявляет Пчелин. По мнению экспертов, сегодня вся страна вновь смотрит на Екатеринбург — что делать дальше в борьбе с ВИЧ-инфекцией?

Справка. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в Свердловской области проходит четвёртая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В ее рамках пройдут «Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя знаний о ВИЧ» и «Неделя активных действий против ВИЧ». 1 декабря у Ельцин Центра с 17 до 20 часов будет функционировать мобильный пункт тестирования, где все желающие смогут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. К Дню борьбы со СПИДом Свердловский СПИД-центр опубликовал в соцсетях видеоверсию выставки «Помнить. Знать. Жить!».

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