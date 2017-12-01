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01 декабря 2017
Главные новости 
13:52  01 декабря 2017 0

На Урале задержан продавец удостоверений МВД и ФСБ. ФОТО

В базе мошенника контакты 10 тысяч клиентовФото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге сотрудники отдела «К» ГУ МВД по Свердловской области задержали 21-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет продавал через интернет поддельные удостоверения МВД, ФСБ, ФСО, СКР, прокуратуры.

«Дома у подозреваемого произвели обыск. Изъяты средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500 SIM-карт, приготовленные к реализации бланки липовых служебных удостоверений силовых и правоохранительных структур России, клише, печать, а также более миллиона рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество“. Задержанный дал признательные показания и оформил явку с повинной. Ему избрана подписка о невыезде», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По данным силовиков, мошенник продавал фальшивые документы по цене от 18 до 50 тысяч рублей. Качество удостоверений было очень хорошее, без специального оборудования и навыков отличить подделку от оригинала крайне сложно. В компьютере фигуранта полицейские нашли более 10 тысяч различных контактов с возможными жертвами из многих регионов нашей страны, в том числе с территории Северного Кавказа.

Выяснилось, что кроме документов, аферист продавал через Сеть травматическое оружие, автозапчасти и смартфоны. Он просил присылать стопроцентную предоплату, а после получения денег переставал выходить на связь.

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Фото: Валерий Горелых

Александр Лукманов
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