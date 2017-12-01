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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:28  01 декабря 2017 0

«Надо было попробовать». Цымбалюк раскрыла правду об интимной жизни с Джигарханяном

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Актер сумел развестись со скандальной супругойФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Бывшая супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк рассказала о том, что артист очень хотел совместных детей. Однако этого не произошло в силу того, что в их отношениях отсутствовал секс.

«Мне кажется, надо было попробовать. Просто нужно было начать этим заниматься», — заявила Цымбалюк. В сложившейся ситуации женщине жаль Джигарханяна и она понимает, что ему физически тяжело и его окружают чужие люди. Но отношение к бывшему супругу у нее изменилось в худшую сторону. Также Цымбалюк отметила, что после развода у нее ничего не осталось: ни денег для оплаты кредита, ни работы — пишет издание «Утро.ру».

Ранее стало известно, что в суде удовлетворили иск Джигарханяна о разводе с Цымбалюк. Женщина не возражала против расторжения брака, отмечает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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