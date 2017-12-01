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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Пермского края
18:19  01 декабря 2017 1

В Пермь пришел масштабный проект, который заставил депутата Госдумы говорить о плоской Земле, а губернатора — вспомнить детство. ФОТО

Техническое открытие выставки Россия моя история. Пермь, выставка россия моя история
В зале о князе Владимире пермякам дали постоять в водах Днепра, в которых крестили русичейФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первые лица Перми и Прикамья пощупали Аркаим и постояли в воде Днепра, не выезжая из столицы региона. В здании железнодорожного вокзала «Пермь-1» открылась первая часть мультимедиа-выставки «Россия — моя история», которая заставила губернатора Пермского края Максима Решетникова пожалеть, что в его детстве таких технических возможностей не было.

Пермь стала 15-м городом, где откроется такой исторический парк. В пятницу, 1 декабря, открылась экспозиция «Рюриковичи», она расположена в здании железнодорожного вокзала Пермь-1. Другие экспозиции, посвященные остальной российской истории, находятся в здании Речного вокзала, где раньше располагался музей современного искусства. Они еще монтируются, и увидеть их можно будет только 12 декабря.

Для того, чтобы рассказать зрителям историю Древней Руси, использовались самые современные технологии: голограммы, интерактивные сенсорные экраны, видеопанели и аудиогиды. Уникальность именно пермской выставки стала в том, что там содержался региональный уральский компонент истории нашей страны. Например, всех зрителей привлекла сенсорная панель в виде круга, рассказывающая про городище Аркаим, расположенное в Челябинской области. Разглядывая его, мэр Перми Дмитрий Самойлов пустился в рассуждения о древних солярных символах, а депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко оценил форму панели и пошутил на тему того, что земля плоская.

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Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В целом зрители отзывались о выставке положительно. Это первый масштабный мультимедиа-проект, и многие просто не видели раньше таких технических возможностей. Например, в зале, где рассказывается о князе Владимире, на полу с помощью проектора воссоздали воды Днепра, где крестили киевлян. Многим было приятно освежить в памяти школьные знания, другие же, напротив, — не всегда узнавали в экспозиции факты, которые когда-то читали в старых учебниках. «Вот так всегда: меняются правители — и вместе с ними меняется история», — говорила одна из посетительниц подруге.

Федеральная и региональная составляющая не всегда идеально синхронизированы. Так, в зале, где рассказывается о языческой Руси времен княгини Ольги и князя Святослава, стоит панель с историей Урала, в котором упоминается о гляденовской культуре. Если княжение Ольги относится к 10 веку нашей эры, то гляденовская культура берет свое начало еще до нашей эры.

Впрочем, глава Прикамья Максим Решетников назвал пермскую выставку «Россия — моя история», пожалуй, самой насыщенной в стране по региональному контенту. «Если бы в моем детстве была такая выставка, историю бы я любил еще больше. А главное, что я бы значительно больше знал об истории Прикамья», — отметил губернатор Пермского края.

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Бывший пермский мэр, а ныне депутат Игорь Сапко, сам, кстати, историк по образованию, с любопытством изучает выставку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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