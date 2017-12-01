Еврокомиссия отказалась перечислять Украине последний транш финансовой помощи

18:59 01 декабря 2017 0

Украину в ЕС назвали партнером, но в деньгах отказали Фото: пресс-служба президента Украины

Еврокомиссия отказала Киеву в перечислении последнего транша кредита по программе макрофинансовой помощи. Причиной стало неисполнение Украиной условий, которыми было обусловлено получение средств.

Несмотря на решение в организации подчеркнули, что Киев остается одним из ключевых партнеров Евросоюза. Поэтому ЕК намерена и дальше поддерживать Украину и ее граждан, пишет RT.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что ЕК объявит о новой программе финансовой помощи стране на сумму в 1,8 млрд евро, сообщает агентство Nation News.