19:23 01 декабря 2017 0

Бойцы не стали терпеть издевательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Майор Исаев, руководивший в/ч №92485 в деревне Рикасиха по Северодвинском, получил четыре года колонии общего режима за издевательства над солдатами-срочниками. Уголовное дело на офицера завели после того, как на него поступила массовая жалоба в военную прокуратуру. Солдаты заявили, что их унижали и наносили оскорбления сексуального характера.

К примеру, 14 апреля 2017 года во время тактических учений по приказу майора личный состав выстроился в голом виде, а один из срочников по приказу стал измерять половые органы призывников линейкой, пишет ИА «Беломорканал».

Обладателю самого длинного члена был обещан отдых на протяжении всего следующего дня. Во время издевательств проверяющему было дано указание обращать внимание на укусы и засосы на половых органах.

Подобные «осмотры» командир прводил регулярно, приказывая солдатам приводить органы в «боевое положение». Одного из них он «заставлял делать всякие непристойные действия сексуального характера по отношению к сослуживцам по призыву».