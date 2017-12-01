21:14 01 декабря 2017 3

Депутат предложил неоднозначный способ определения ориентации человека Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире ток-шоу Big Russian Boss рассказал, как определить, является ли человек гомосексуалистом или же нет.

Чтобы вычислить ориентацию человека, депутат предложил кидать мужчин в реку. «Если он утонул — значит, не гомик, а если не утонул — значит, ведьма или гомик», — выдал ведущему Милонов.

Кроме этого депутат агрессивно отреагировал на появление в студии программы за некоторое время до него солистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной. Милонов спросил ведущего, помыли ли после гостьи в студии диваны, назвав певицу «лесбиянкой и дурой».