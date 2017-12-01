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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:29  01 декабря 2017 0

Состояния богатейших россиян за год выросли на 21,6 млрд долларов. Опубликован рейтинг миллиардеров РФ

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, рука у лица, мордашов алексей
Алексей Мордашов — богатейший человек в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Список самых богатых людей России возглавил по итогам 2017 года Алексей Мордашов, однако значительнее всех увеличил свой капитал Владимир Лисин. Всего 25 миллиардеров России к декабрю увеличили свои состояния на 21,6 млрд долларов.Таковы итоги исследования агентства Bloomberg.

Состояние богатейшего человека в России, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова за год увеличилось на 2,32 млрд долларов и теперь составляет 19,2 млрд долларов. На втором месте оказался президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием в 17,9 млрд долларов, с начала года заработавший 1,32 млрд долларов. На третьем — глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), за этот год его состояние увеличилось на 3,33 млрд долларов и теперь оценивается в 16,4 млрд долларов, передает РБК.

На четвертой строчке разместился основатель НОВАТЭКа Леонид Михельсон, чье богатство сократилось теперь составляет 16,1 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров Виктор Вексельберг, основной владелец группы компаний «Ренова», чей капитал увеличился до 15,8 млрд долларов.

В первой десятке российских миллиардеров также присутствует совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман (14,3 млрд долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (14,2 млрд долларов), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,4 млрд долларов), Роман Абрамович (12,5 млрд долларов) и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (12,2 млрд долларов).

Уменьшилось состояние также у владельца Volga Group Геннадия Тимченко (теперь 10,5 млрд долларов), основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого (5,46 млрд долларов) и совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева — он с совокупным доходом в 3,95 млрд вовсе вылетел из списка BBI.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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