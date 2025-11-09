Цена политического и военного хаоса: как долго продлится шатдаун в США и кому он выгоден

Аналитики предполагают, что шатдаун в США, который приостановил экспорт оружия, может продлиться до конца ноября Фото: Official White House / Adam Schultz

С 1 октября правительство США приостановило свою работу из-за того, что не смогло утвердить бюджет на следующий финансовый год. Так называемый шатдаун в 2025 году уже стал самым длительным за всю историю страны в принципе, и он уже начал оказывать влияние на другие страны.

Приостановка работы правительства привела к тому, что США временно прекратили поставки своего вооружения странам НАТО. Причем это решение затронуло даже Украину, так как американское оружие также поступало и туда, но не напрямую, а через посредников. Как долго может сохраняться шатдаун и к каким еще последствиям он может привести — в материале URA.RU.

Страдают республиканцы: почему шатдаун не продлится долго

После того как шатдаун официально был введен в США, аналитики начали рассуждать, насколько долго он продлится. Причем их прогнозы заметно отличаются. Например, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что режим прекращения работы правительства не затянется, так как он оказывает негативное влияние на правящую партию (республиканцы).

"Шатдаун имеет незамедлительные последствия для власть имущей партии, будь то демократы или республиканцы, в данном случае для республиканцев. И поэтому долго, конечно, продолжаться не будет. Я думаю, что уже в ближайшие две недели шатдаун будет разрешен", – пояснил Торопов.

Аналогичной оценки придерживается и политтехнолог Павел Дубравский, который предполагает, что кризис может продлиться еще 10–15 дней. Он в беседе с 360.RU отметил, что демократы уже постепенно склоняются к согласованию проекта бюджета, поэтому правительство скоро возобновит свою работу.

В то же время телеканал CBS сообщает, в США в настоящий момент нет предпосылок для завершения шатдауна. По данным издания, Сенат вряд ли возобновит работу правительства, так как республиканцы и демократы не могут достичь соглашения.

Шатдаун в интересах Трампа: США продолжат бить антирекорд

В свою очередь политолог Ирина Давидян в беседе с Life.ru считает, что администрация президента Дональда Трампа может быть заинтересована в затягивании кризиса. По ее мнению, Трамп, вероятно, пытается затянуть шатдаун до конца ноября, чтобы продвинуть непопулярные меры, такие как сокращение государственного аппарата и социальных программ.

Политолог-американист Малек Дудаков также не исключает, что США продолжат свой антирекорд по продолжительности шатдауна. Он уже достиг рекордной отметки в 40 дней, чего не происходило ни разу за все время истории Штатов. Причем предыдущий рекорд в 34 дня также был установлен еще во время первого срока Дональда Трампа.

«Все зависит от демократов»: позиция Трампа

Трамп не знает, когда правительство возобновит работу Фото: Official White House / Shealah Craighead

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 7 ноября сообщил, что не может определить точные сроки окончания шатдауна в стране. Он подчеркнул, что решение вопроса полностью зависит от Демократической партии США.

В ходе общения с журналистами глава государства выразил уверенность в том, что приостановка деятельности правительства будет урегулирована в ближайшее время . Для этого, по его словам, необходимо, чтобы демократы поддержали резолюцию республиканцев о возобновлении работы государственных органов.

Трамп отметил, что ожидает от политических оппонентов более взвешенной позиции и выразил надежду на то, что они проявят ответственность перед страной. «Мы надеемся, что демократы станут менее невменяемыми, и что мы довольно скоро получим голоса», — заявил президент. В завершение он выразил убеждение в том, что демократы в итоге поступят правильно.

Как шатдаун ударил по поставкам оружия Украине

По информации портала Axios, из-за шатдауна в США приостановлены поставки оружия на Украину. Госдепартамент сообщил о задержке поставок вооружений на сумму пять миллиардов долларов для НАТО, включая ракеты AMRAAM, системы Aegis и HIMARS. Страны, ожидающие поставки, — Дания, Хорватия и Польша.

Из-за шатдауна почти три четверти сотрудников Госдепа, отвечающих за поставки оружия, отправлены в неоплачиваемый отпуск, это, в свою очередь, привело к замедлению процессов утверждения и отгрузки вооружений. В прошлом месяце штат Бюро по военно-политическим вопросам сократился примерно до четверти от обычного уровня.

Более глобальная проблема, чем кажется на первый взгляд

Приостановка поставок оружия США странам НАТО на фоне шатдауна имеет более глобальное значение. Еще в марте 2025 года аналитики отмечали, что нежелание США предоставлять надежные гарантии безопасности своим союзникам подрывает фундаментальный принцип, на котором исторически строился экспорт американского оружия. Покупка американских систем, таких как истребители F-35, для многих стран была также способом заручиться политической благосклонностью и защитой Вашингтона, однако теперь это может измениться.

Это, в свою очередь, играет на руку европейскому оборонно-промышленному комплексу. Как отмечает Foreign Policy, в то время как акции крупнейших американских оборонных компаний переживают спад, котировки европейских производителей, таких как немецкая Rheinmetall, итальянская Leonardo и французская Thales, растут. Рынок приходит к выводу, что европейские страны будут вынуждены наращивать собственные оборонные расходы и, вероятно, делать ставку на местных производителей.

Раскол внутри Штатов

Изначально предполагалось, что краткосрочный шатдаун не окажет прямого влияния на поддержку Украины. Однако по мере того, как кризис перерос в самый продолжительный в истории США, стали появляться предупреждения о неизбежных негативных последствиях для международной безопасности.

Представитель Государственного департамента Томми Пиготт в своем заявлении возложил ответственность за ситуацию на демократов, заявив, что они «сдерживают критически важные продажи оружия, в том числе нашим союзникам по НАТО, что наносит ущерб промышленной базе США и ставит под риск нашу безопасность и безопасность наших партнеров».