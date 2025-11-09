Германия нашла нового покупателя танков Leopard вместо Украины
Танки Leopard 2A6 из стратегического резерва Германии, предлагаемые Бразилии, не подлежат модернизации из-за сильного износа
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Германия готовит крупную поставку бронетехники для Бразилии, включая 65 танков Leopard 2A6 и 78 боевых машин пехоты Marder 1A5. Об этом сообщает один из порталов со ссылкой на источники в бразильских вооруженных силах.
«Речь идет о крупной партии в 65 танков и 78 БМП», — отмечает портал TecnoDefensa. Техника поступит из стратегического резерва бундесвера и будет отремонтирована компанией KNDS перед поставкой.
Танки Leopard 2A6, предлагаемые Бразилии, не подлежат дальнейшей модернизации из-за значительного износа. Поставка осуществляется в рамках программы Nova Família de Blindados sobre Rodas — инициативы по созданию нового семейства бронированных машин.
Германия активизирует свои военные инициативы: помимо подготовки поставки бронетехники в Бразилию, страна планирует оснастить 45-ю бронетанковую бригаду, развертываемую в Литве, ударными беспилотниками. Берлин рассматривает возможность заключения контрактов на поставку до 12 тысяч дронов, что свидетельствует о стремлении усилить военный потенциал как за рубежом, так и в рамках сотрудничества с другими государствами.
