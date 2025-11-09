В Сумской области заявили о «ЧС военного характера»

Жителям запретили публиковать в соцсетях кадры последствий ударов в Ромнах Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Ромны Сумской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации военного характера после серии взрывов и повреждения инфраструктурных объектов. Об этом сообщил мэр города Олег Строгний, призвавший жителей не распространять информацию о последствиях атаки.

«Зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Будет развернут штаб по ликвидации последствий. К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — написал он в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Днем в Ромнах прогремели несколько серий взрывов, после чего власти объявили о чрезвычайной ситуации. Мэр не уточнил характер поврежденных объектов, но подчеркнул военный характер происшествия. Для ликвидации последствий развернут оперативный штаб с участием коммунальных служб и экстренных ведомств. Влады призвали население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

