В Сумской области заявили о «ЧС военного характера»
Жителям запретили публиковать в соцсетях кадры последствий ударов в Ромнах
В городе Ромны Сумской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации военного характера после серии взрывов и повреждения инфраструктурных объектов. Об этом сообщил мэр города Олег Строгний, призвавший жителей не распространять информацию о последствиях атаки.
«Зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Будет развернут штаб по ликвидации последствий. К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — написал он в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Днем в Ромнах прогремели несколько серий взрывов, после чего власти объявили о чрезвычайной ситуации. Мэр не уточнил характер поврежденных объектов, но подчеркнул военный характер происшествия. Для ликвидации последствий развернут оперативный штаб с участием коммунальных служб и экстренных ведомств. Влады призвали население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Олег Строгний отдельно предупредил жителей о запрете на распространение в соцсетях любых материалов, связанных с повреждениями инфраструктуры. Такие меры, по словам властей, необходимы для обеспечения безопасности. Ситуация в городе остается напряженной, а полная оценка масштабов ущерба пока не проводилась. Специальные службы продолжают работу на месте происшествия.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
