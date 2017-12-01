В Югре водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом на переезде под Нижневартовском, предъявлено окончательное обвинение сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского Следственного управления на транспорте СКР. Ромазану Бекмагамбетову грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 9 сентября на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде самосвал Iveco влетел в движущийся поезд «Адлер-Нижневартовск». В результате столкновения 2 человека погибли, еще 18 получили телесные повреждения различной тяжести. Как оказалось, виновник происшествия, Ромазан Бекмагамбетов — злостный нарушитель ПДД. Он тоже получил травмы, но они оказались не опасными.
Ранее, 20 сентября, Бекмагамбетову предъявили обвинение, но сейчас его окончательно утвердили. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору и в суд для рассмотрения по существу.