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01 декабря 2017
30 ноября 2017
23:14  01 декабря 2017 0

Водителю грузовика, протаранившего пассажирский поезд в ХМАО, предъявили окончательное обвинение

Бекмагамбетову придется ответить за страшную ошибку на дорогеФото: Ромазан Бекмагамбетов, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Столкновение поезда с грузовиком в ХМАО
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В Югре водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом на переезде под Нижневартовском, предъявлено окончательное обвинение сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского Следственного управления на транспорте СКР. Ромазану Бекмагамбетову грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 9 сентября на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде самосвал Iveco влетел в движущийся поезд «Адлер-Нижневартовск». В результате столкновения 2 человека погибли, еще 18 получили телесные повреждения различной тяжести. Как оказалось, виновник происшествия, Ромазан Бекмагамбетов — злостный нарушитель ПДД. Он тоже получил травмы, но они оказались не опасными.

Ранее, 20 сентября, Бекмагамбетову предъявили обвинение, но сейчас его окончательно утвердили. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору и в суд для рассмотрения по существу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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