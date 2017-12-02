Пушков напомнил Порошенко о нежелании Евросоюза присоединять Украину

04:59 02 декабря 2017 0

Алексей Пушков заявил, что ЕС не поддержит членство Украины в союзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко гражданам о том, что в обозримом будущем в стране пройдут референдумы о вступлении в Евросоюз и НАТО.

«Порошенко уверен: украинцы поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС. Что явно важнее», — написал Пушков в Twitter.

Ранее, как сообщало RT, Петр Порошенко пообещал гражданам Украины скорое проведение референдумов, отметив, что страна «твёрдо держит курс на евро-атлантическую интеграцию». При этом глава государства выразил уверенность в поддержке народом Украины такой инициативы.