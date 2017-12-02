В петербургском аэропорту Пулково депутат из Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов украл у пассажира сумку с деньгами. Полицейские вычислили воришку по камерам наблюдения и задержали уже в Москве.
В сумке, которую украл депутат, денег оказалось немного — 400 долларов. При задержании Мифтахутдинов уверял полицейских, что случилось недоразумение и он «отдать как раз хотел», пишет телеграмм-канал Mash. Полицейские депутату не поверили и завели в отношении него уголовное дело. На заявления Мифтахутдинов о том, что он депутат, полицейские отметили, что это не является «оправданием для кражи».
В сентябре в Госдуме с выставки кто-то украл дорогой окорок. Кражей хамона из выставочного зала парламента занимается Управление государственной службы и кадров.