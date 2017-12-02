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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:54  02 декабря 2017 0

В аэропорту Петербурга депутат из Чувашии украл у пассажира сумку с деньгами

Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург., регистрация, пулково
Воришку вычислили по камерам видеонаблюденияФото: pulkovoairport.ru

В петербургском аэропорту Пулково депутат из Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов украл у пассажира сумку с деньгами. Полицейские вычислили воришку по камерам наблюдения и задержали уже в Москве.

В сумке, которую украл депутат, денег оказалось немного — 400 долларов. При задержании Мифтахутдинов уверял полицейских, что случилось недоразумение и он «отдать как раз хотел», пишет телеграмм-канал Mash. Полицейские депутату не поверили и завели в отношении него уголовное дело. На заявления Мифтахутдинов о том, что он депутат, полицейские отметили, что это не является «оправданием для кражи».

В сентябре в Госдуме с выставки кто-то украл дорогой окорок. Кражей хамона из выставочного зала парламента занимается Управление государственной службы и кадров.

Нина Калинина
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