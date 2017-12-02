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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:55  02 декабря 2017 0

СМИ сообщили о прекращении работ над «ракетным поездом»

БЖРК до приведения ракет в стартовый режим ничем не отличался от обычного вагона-рефрижератораФото: Официальный сайт Минобороны РФ

Работы над проектом боевого железнодорожного комплекса нового поколения (БЖРК) «Баргузин» прекращены. В ближайшем будущем речи об их возобновлении не идет. Об этом заявляют осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе России.

По информации «Российской газеты», причина свертывания работ над перспективным БЖРК — в финансировании проекта. Как считают аналитики издания, у России сейчас хватает стратегических ракет для ядерного сдерживания вероятных противников, РВСН получила на вооружение новейшие ракеты типа «Ярс», ставятся в строй новые атомные подводные ракетоносцы, проходят испытания новые крылатые ракеты со стратегической дальностью полета — ими планируется вооружить дальнюю авиацию. В данных условиях «наверху» посчитали, что создавать еще одну крайне дорогостоящую систему в нынешних экономических условиях как минимум неразумно.

Отметим, работы над перспективным БЖРК «Баргузин» официально велись с 2013 года — проектированием занимался Московский институт теплотехники. Как ранее писало «URA.RU», в конце 2016 года были успешно проведены испытания «минометного» пуска макета баллистической ракеты.

Ракетные поезда первого поколения — БЖРК «Молодец» стояли на боевом дежурстве с 1987 по 2003 год и были уничтожена с соответствии российско-американским Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Фактически СССР, а затем и Россия были единственными странами, владевшими данным типом вооружений. Еще в конце 80-х аналитики ЦРУ признавали, что в случае военного конфликта отследить и уничтожить БЖРК, которые имеют вид обычных товарных поездов, не представляется возможным.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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