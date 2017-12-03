Стало известно, как Украина потеряла 10 миллионов граждан. ВИДЕО

08:17 03 декабря 2017 0

Пять миллионов человек покинули страну после Майдана, утверждает депутат Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-министр труда Украины, депутат Верховной Рады Михаил Папиев выступил на телевидении с заявлением о том, что за последние пять лет население страны сократилось минимум на 10 миллионов человек.

Официально власти Украины заявляют, что население страны составляет 42 миллиона человек. Папиев в эфире телеканала ZIK подчеркнул, что это не так: «Внешне Украина выглядит сильным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская держава. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан». Он подчеркнул, что при подсчетах не учитывалось население Крыма, а так же воюющих республик ДНР и ЛНР.

По словам экс-министра, половина из потерянных 10 миллионов граждан еще до 2014 года уехали на заработки за рубеж, а другая половина — после «революции достоинства» (Майдан).

Кроме того, Папиев отметил, что складывающаяся ситуация негативно отразится на способности страны выплачивать пенсии. По его мнению, в связи с сокращением фондов оплаты труда в стране и соответствующих налоговых отчислений украинцам моложе 35 лет не стоит рассчитывать на помощь государства в старости.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко анонсировал референдум о присоединении Украины к Евросоюзу и НАТО, сообщает телеканал 360. Конкретные сроки не называются, говорится лишь, что это произойдет в «обозримом будущем».