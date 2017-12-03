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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:40  03 декабря 2017 0

Российская звезда Playboy показала фанатам обнаженную грудь. ФОТО

Мария Лиман заболела после съемок сериалаФото: Instagram liman_maria

Звезда мужского журнала Playboy, модель из Ростова Мария Лиман опубликовала постельный снимок, на котором едва прикрыла грудь одеялом. Простывшая девушка призналась, что болеет и не выходит на улицу.

«Пока еще нос не покраснел, можно делать селфи. Кто там на улицу выходит? Расскажите, какая жизнь там снаружи. Я теперь, как домашняя Кошка, смотрю только в окошко», — написала она в Instagram. Ранее она призналась, что заболела, и спросила у подписчиков, как быстро и эффективно вылечиться.

Фанаты рекомендуют ей использовать грелку, сходить в баню и пить чай на травах, а также перечисляют лекарства. Нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Нужен человек, который готов принять этот вирус на себя!» — подчеркнул ruslanpoetry. В свою очередь пользователь makkssi, помимо лекарств и чая, посоветовал пить по 100 грамм водки.

Ранее Мария Лиман приняла участие в съемках сериала для телеканала «Россия», которые проходили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского города Москвы. Она примерила образ медсестры, у которой расстегнуты верхние пуговицы на халате.

Юрий Викторов
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