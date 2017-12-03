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03 декабря 2017
18:09  03 декабря 2017 0

«Уральские авиалинии» массово задержали вылет самолетов из Екатеринбурга

Открытие технического ангара
Опоздание в авиакомпании объяснили «техническими причинами»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала вылет и посадку нескольких самолетов. Опоздание на разных рейсах составило от 40 минут до 3,5 часов.

3 декабря пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вылететь из Екатеринбурга и приземлиться в Кольцово вовремя. Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Сочи, Пекин, Москву и Бангкок, а также- в Екатеринбург из Праги, Рима, Сочи и Тель-Авива. Самолет из Израиля как раз и стал причиной массовой задержки, пояснили в пресс- службе авиаперевозчика.

«Из-за технической неисправности воздушного судна задержался рейс в Тель-Авив, а он потянул за собой все остальные задержки. Сейчас все задержки ликвидированы», — рассказали «URA.RU» в авиакомпании.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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