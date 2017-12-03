«Уральские авиалинии» массово задержали вылет самолетов из Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала вылет и посадку нескольких самолетов. Опоздание на разных рейсах составило от 40 минут до 3,5 часов.
3 декабря пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вылететь из Екатеринбурга и приземлиться в Кольцово вовремя. Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Сочи, Пекин, Москву и Бангкок, а также- в Екатеринбург из Праги, Рима, Сочи и Тель-Авива. Самолет из Израиля как раз и стал причиной массовой задержки, пояснили в пресс- службе авиаперевозчика.
«Из-за технической неисправности воздушного судна задержался рейс в Тель-Авив, а он потянул за собой все остальные задержки. Сейчас все задержки ликвидированы», — рассказали «URA.RU» в авиакомпании.