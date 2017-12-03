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Главные новости Пермского края
17:52  03 декабря 2017 0

Звезда «Реальных пацанов» рассказала Урганту о вторжении пришельцев. ВИДЕО

Катерина Шпица научила Урганта готовить зеленый маринадФото: скрин видео программы «Смак»

Уроженка Перми, звезда отечественных сериалов Катерина Шпица рассказала ведущему программы «Смак» Ивану Урганту о вторжении пришельцев. Под эти разговоры она приготовила шикарный обед из трех блюд.

В беседе с Иваном Ургантом Шпица сообщила, что снялась в новом фильме о вторжении инопланетян на Землю «Проект Gemini». В съемках принимал участие легендарный актер Джон Траволта, но попасть с ним в один кадр пермской актрисе так и не довелось, о чем она очень сожалеет. По сценарию картины, пришельцы контактируют с коррумпированным правительством, а затем прилетают на планету, чтобы захватить ее. Фильм должен выйти на экраны в 2018 году.

Под эти разговоры Екатерина Шпица приготовила на программе индейку в соусе из тархуна, базилика и петрушки, салат с арбузом и сыром фета, а также десерт из инжира с двумя видами сыра.

В фильмографии пермской актрисы роли в фильмах «Экипаж», «Поддубный», «Метро», а также в сериалах «Реальные пацаны», «Ласточкино гнездо», «Куприн. Яма», «Молодая гвардия».

Нина Калинина
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