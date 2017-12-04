Стала известна причина перестрелок между бойцами ВСУ в Донбассе

10:32 04 декабря 2017 0

Украинские солдаты перестреляли друг друга Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Перестрелка с большими жертвами между подразделений ВСУ в непризнанной Донецкой народной республике могла произойти из-за личных мотивов. Противоречия и неприязнь между кадровыми частями и бывшими «добровольческими батальонами» националистов продолжают сказываться спустя несколько лет так называемой антитеррористической операции (АТО), существенно осложняя их взаимодействие.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие перестрелки не являются редкостью, что говорит о низком уровне дисциплины в украинской армии. Также эксперт указал на то, что в перестрелках принимали участие подразделения Национальной гвардии, а также называемые наемники из батальонов типа «Айдар», пишет RT.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов акцентировал внимание на докладе за авторством военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. В документе говорится о том, что за три года более 10 тысяч военнослужащих погибли из-за неуставных отношений, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в результате «дружественного огня» под Горловкой погибли 17 солдат ВСУ, еще 11 человек получили ранения.