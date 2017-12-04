12 декабря лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский посетит Екатеринбург. Визит пройдет в рамках подготовки политика к участию в предстоящих выборах президента РФ.
Как заявил «URA.RU» член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, приезд Явлинского приурочен ко Дню Конституции России. В частности, политик примет участие в круглом столе, посвященном конституционной реформе. Лидер партии прочитает лекцию студентам, в которой расскажет о своем взгляде на новую бюджетную политику в стране и своих предложениях о перераспределении бюджетных полномочий между федеральными, региональными и муниципальными уровнями власти. Явлинский также встретится со свердловскими «яблочниками» и их сторонниками, выступит на местном телевидении и даст пресс-конференцию.
В преддверии визита лидера партии активисты регионального отделения «Яблока» планируют провести серию пикетов. Максим Петлин подчеркнул, что программа визита является предварительной. В окончательном виде она будет утверждена до конца текущей недели.