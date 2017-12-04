13:13 04 декабря 2017 0

На «Евровидении» в 1995 году Киркоров занял 17 место Фото: wikipedia.org

Филипп Киркоров получил предложение принять участие в европейском конкурсе. Поп-король готов соперничать с молодыми исполнителями, но на этот раз в качестве продюсера одного из участников.

Во время съемок новогоднего телефестиваля «Песня года» Киркоров заявил корреспонденту «Дни.ру» о намерении вновь принять участие в конкурсе. «На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника», — рассказал Киркоров. Он подчеркнул, что сделает все возможное для блестящего выступления и победы своего протеже.

В начале своей карьеры поп-певец уже участвовал в «Евровидении». В 1995 году он представил Россию на международном конкурсе с песней «Колыбельная для вулкана» и занял 17-е место.

На «Евровидении» в 2018 году страну представит Юлия Самойлова. Напомним, в этом году певицу не пустили в Киев, где проходил конкурс, из-за выступления в Крыму. Ей предложили исполнить свою песню в России и транслировать выступление на весь мир. «Первый канал», отвечающий за подготовку артистки, ответил отказом. Тогда было принято решение, что Юлия споет в следующем году в Португалии, но представит другую песню.