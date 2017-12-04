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Главные новости Курганской области
14:44  04 декабря 2017 1

В оставшемся без топлива районе Зауралья украли и отопительные котлы

Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, печь, котельная
В Частоозерском районе нет ни топлива, ни котловФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Частоозерском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи двух котлов отопления у местного МУП. Нехватку оборудования выявил районный прокурор.

Котлы принадлежали МУП «Частоозерская теплосеть». В июле 2016 года от конкурсного управляющего по договору ответственного хранения они были переданы ООО «Частоозерская теплосеть». Стоимость пропавшего оборудования оценивается в более 478 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Прокурор области Игорь Ткачев, как ранее сообщало «URA.RU», просил областные власти обратить внимание на ситуацию с запасом топлива в селе Частоозерье. «Главу мы привлекли к административной ответственности, материалы проверки направили для рассмотрения в органы следствия. Запаса топлива на котельной там нет», — заявил прокурор в понедельник, 4 декабря, на совещании у губернатора.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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