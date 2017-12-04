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Главные новости Пермского края
14:14  04 декабря 2017 0

Жителей уральского города напугал черный шлак на улицах. «Это один из самых вредных материалов». ФОТО

Жители города боятся, что противогололедные материалы скажутся на здоровьеФото: группа ВК «Мир Чусового»

С наступлением холодов улицы Чусового в Пермском крае буквально почернели из-за противогололедных материалов, в которые добавляют шлак. Горожане опасаются, что химикаты нанесут вред их здоровью.

Жители Чусового постят в соцсетях улицы родного города, покрытые черной пылью. Это — результат использования противогололедных реагентов, в которые, по некоторым данным, добавляют шлак сталелитейного производства. «По массовым сообщениям в соцсетях, этим шлаком посыпают не только ото льда, но и „ремонтируют“ дороги, отсыпая им все и вся. Ведь такой шлак экологически один из самых вредных материалов. Под колёсами машин он превращается в пыль. В опасную для здоровья пыль. Которой чусовлянам придется дышать. Мало того, по весне с паводковыми и сточными водами эта гремучая химическо-кислотная смесь попадет в источники обеспечения чусовлян питьевой водой», — сообщается в группе ВК «Civil Society».

Власти Чусового уверяют горожан, что им не о чем беспокоиться. «Мы действительно используем шлак, но он не сталелитейного производства, а доменный. И не в чистом виде, а смешанный с солью. Все используемые на улицах реагенты имеют необходимые сертификаты и являются безопасными для здоровья», — пояснил «URA.RU» начальник управления ЖКХ Чусового Сергей Вотинов.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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