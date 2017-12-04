16:10 04 декабря 2017 0

В первый раз в повестке взаимоотношения медицинской фирмы и завода им. Калинина возникли около года назад, после печального инцидента с человеческими жертвами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Машиностроительный завод имени Калинина (ЗИК) заключил контракт на капремонт корпуса 14 с фирмой «Эколайн». Именно эта организация была победителем тендера на работы по замене кровли в корпусе 15 цеха №42, где в ноябре 2016 года в результате обрушения кровли погибли четыре человека и еще 14 пострадали.

OOO «Эколайн» обязуется разработать проектно-строительную документацию, разобрать старые корпуса и построить новые. Эта компания — постоянный победитель тендеров ЗИКа с 2014 года. В перечне уже выполненных задач — плановый ремонт разных корпусов, а также модернизация инженерных систем, кровли, установка камер и даже очистка крыш от снега.

Контракт на 191 млн рублей — самый крупный из тех, что достался «Эколайну» за последние три года от ЗИКа, остальные на порядок скромнее — от 300 тысяч до пяти млн рублей. Отметим, что этот контракт был заключен, несмотря на ряд замечаний. Так, один из пунктов договора противоречит приказам холдинга «Алмаз-Антей» — головного предприятия для ЗИКа.

Получить комментарии по ситуации не удалось — в холдинге Алмаз-Антей традиционно не ответили на вопросы журналистов, по телефонам организации «Эколайн» никто не отвечал. Отметим, что юридический адрес компании — это барак в Цыганском поселке на Юго-Западе Екатеринбурга. Кроме ЗИКа, компания ни с кем госконтракты именно на общестроительные работы не заключает. Основной вид ее деятельности — вывоз и утилизация медицинских отходов из учреждений здравоохранения и социальной сферы. Единственным владельцем и учредителем «Эколайн» является Дмитрий Пивоваров.

Напомним, около года назад, в ноябре 2016 года, на ЗИКе произошла трагедия: во время ремонтных работ рухнула крыша. В результате ЧП четверо работников погибли, 14 были травмированы, площадь обрушения составила 1800 кв. м. Инсайдеры сообщали «URA.Ru», что данный цех был признан аварийным еще летом. Тогда по заказу руководства предприятия, где в том числе производят комплексы С-300, была проведена экспертиза корпуса № 15, куда входит здание цеха № 42. Как сообщает инсайдер, сразу после ЧП руководство завода предприняло попытки скрыть факт летней экспертизы. По делу был задержан глава компании-субподрядчика «Эколайна» — гендиректор СК «Крона» Юрий Ожиганов. Также стало известно, что часть строительных работ на рухнувшей крыше вела компания, принадлежащая одному из членов семьи экс-главы облизбиркома Свердловской области Владимира Мостовщикова. Свердловский прокурор заявил о коррупционной схеме на ЗИКе, где обрушилась крыша и погибли люди.